El romántico posteo de Arturo Vidal que le dedicó a Sonia Isaza

Este domingo, con Alexis Sánchez desde el arranque y con Arturo Vidal ingresando en el complemento, Inter de Milán se impuso 2-1 a la Lazio y se mantiene en el liderato exclusivo de la Serie A.

Arturo Vidal hizo su ingreso al campo de juego a los 82 minutos, en reemplazo de Nicolo Barella, con el fin de darle más energía al mediocampo, recibiendo tarjeta amarilla a los 90’.

El "King" se mostró feliz en sus redes sociales tras la victoria ante Lazio y lo celebró junto a su novia Sonia Isaza.

El romántico se puedo ver en las redes sociales del volante de la Roja de todos.

"No hay nada mejor y que me dé más energía que llegar a casa y que me esté esperando mi mamacita y mi pandita", escribió el formado en Colo-Colo acompañando una fotografía junto a la colombiana y su auto Fiat Panda.

No hay nada mejor y que me dé más energía que llegar a casa y que me esté esperando mi mamácita @niaisazaoficial y mi pandita 🐼💚 pic.twitter.com/Y4shCIU48v — Arturo Vidal (@kingarturo23) January 9, 2022

