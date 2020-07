El ex delantero de la selección chilena reveló que llevaba un año con la bailarina.

Mark González recordó el gol que le marcó a Suiza y contó que tuvo una dedicatoria especial para su actual esposa Maura Rivera.

"Alexis me tomó por el camino, me abrazaron y luego le tiré un beso a la cámara. Ese gol se lo dediqué a Maura, llevábamos un año juntos, ella estaba en Sudáfrica", dijo el ex UC a LUN.

"A ese Mundial llevé a toda mi familia, pero justo para el partido contra Suiza no fue. Estaban en Johannesburgo y el partido era en Puerto Elizabeth, el viaje era largo, complicado y al estadio solo legó mi hermano con dos personas más", añadió

"En lo primero que pensé fue en ella y al final el grito de gol se lo terminé dedicando. Había un charter que supuestamente iba a salir de Johannesburgo con familiares y periodistas, pero falló y se quedaron sin ir al estadio. Lo vieron desde el hotel. Fue el único partido que ella se perdió", completó.