El romance "hot" entre el "Mono" Sánchez y Yamila Reina

La comediante se confesó con Fran García-Huidobro sobre el pololeo con el arquero de Unión Española.

"Después de un año y medio -de estar sin pareja-, al fin. Lo malo es lo que conocí y me fui, a mí nomás me pasan estas cosas. Además yo pensé ‘futbolista, este flaco es bueno para el carrete… Bueno, un touch and go por lo menos’", comenzó diciendo.

Algo que Yamila confirma que se concretó, "así que nada, lo pasamos bomba y yo me tuve que ir. Así que tuvimos más una relación por teléfono que en vivo. Recién ahora la estamos viviendo".

Eso sí, también advirtió que "una es más lentita, lo deja esperando. Yo dije ‘no hay tiempo, flaca, me tengo que ir’, y este es un fiestero, así que dije ‘ná, chao’. Yo juzgando, mal hecho de mi parte, juzgando a alguien solamente por su laburo, como tantas veces nos han juzgado a nosotras también, y me encontré una persona hermosa. Así que, imagínate, nueve añitos menor que yo, deportista".

"Es súper apasionado. Creo que una de las cosas que más me gusta de Diego es la pasión que tiene en lo que hace. Lo que tanto hablábamos en el Bailando, lo de intenso", contó la actriz del stand up comedy.

Sánchez se lesionó y por mandato médico, la pareja se mantiene en abstinencia sexual con el fin de cuidar la salud del jugador: "pero sí nos hemos visto muchos días porque me he tenido que quedar en su casa para darle una mano y ahora me vino a visitar él a mí", explicó Yamila.

Fue en ese momento en que Diego Sánchez se sumó a la transmisión, confirmando que "fue entrenando que me desgarré, pero no tiene nada que ver con Yamila. Me ha cuidado demasiado bien, excelente. La adoro".

Al mismo tiempo, recordó los inicios de la relación:"tuvimos una cita unos días antes de que viajara y enganchamos de una. Después fue difícil estar solamente con el celular, cámara".

"Para mi cumpleaños, que fue a fines de noviembre, decidí pasarlo sola, quería pasarlo sola y me senté en el patio de casa, miré el cielo y lo decreté, lo pedí a él. Yo pedí a un hombre como Diego. Y sentí que valió la pena esperar todo este tiempo", cerró la comediante.