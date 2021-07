El reemplazante de Nicolás Blandi podría estar en Argentina

El reemplazante de Blandi podría ser Maximiliano Cuadra, ex delantero de Cobreloa y Racing Club de Avellaneda.

"Con Racing hagan de cuenta que no pertenezco. Me quedan cuatro meses de contrato con la institución, estoy peleando con la dirigencia por salir ahora, pero se quieren quedar con el 50 por ciento del pase. O sea, no", explicó a REDGOL.

"Lo único que sé es que a Cobreloa no voy a ir, porque me dijeron que no pueden hacerme una oferta", aseveró el juador de 26 años.

¿Y Colo-Colo? "Ellos me habían llamado cuando estaba en Cobreloa", puntualiza.

"La realidad es que me quiero ir de Racing. Después veré dónde. Me gustan todos los clubes, no tengo preferencias", complementa.

Cuadra anotó cinco goles en nueve partidos disputados en el último Campeonato de Primera B con la camiseta de Cobreloa.

El representante de Maximiliano Cuadra lo ofreció a Cobreloa, Wanderers, Palesino y Colo Colo. Mandó ofertas y pese a que en Cobreloa lo quieren, Colo Colo es el que está dispuesto a pagar lo que piden. — Ricardo Pinto (@pintoperiodista) July 19, 2021

