El radical cambió de look de Charles Aránguiz

La cuenta en español del club Bayer Leverkusen destacó que el chileno cambió el color de su pelo.

Parece que al club de las aspirinas no le importó ser goleado en la Copa Alemania el sábado pasado y en sus redes sigue de buen humor (se trata de la cuenta en español del equipo y no de la oficial) y destacó el cambio de look al que se sometió el futbolista chileno Charles Aránguiz, quien tiñó su cabello.

"El Príncipe ya tiene su corona dorada", señaló el cuadro germano en su cuenta de Twitter, donde mostró que el futbolista cambió el tono de su pelo a rubio.

Aránguiz se sometió a un tratamiento capilar con el estilista peruano "Mr. Buena Vida", que trabaja en Alemania y que también hizo lo propio con el delantero Lucas Alario.

Bayer Leverkusen además pidió a sus seguidores que hicieran retuit si "amas el nuevo look de Aránguiz" o dieran "me gusta si te conquistó su sonrisa".