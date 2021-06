El problema de la Selección Chilena que preocupa a Cristián Caamaño

El periodista deportivo, Cristián Caamaño, reconoció que la Selección Chilena "deja la sensación de jugar bien, pero en el fútbol hay que hacer goles".

La Selección Chilena ajusta los últimos detalles para enfrentar a Paraguay a contar de las 20:00 horas. Esto en el marco de la cuarta fecha del Grupo A de la Copa América de Brasil 2021. Situación donde debe sumar de a tres si pretende esquivar a Brasil en cuartos de final.

El equipo comandado por Martín Lasarte chocará con los pupilos de Eduardo Berizzo como el segundo de su grupo con cinco puntos. Esto gracias a una victoria y dos empates, ya que no ha perdido en esta etapa.

La falta de Alexis Sánchez por lesión golpeó duramente al equipo. Esto porque, a pesar de jugar bien, no consigue finalizar las jugadas en el arco rival. Así solo registra un total de tres anotaciones en lo que va de la Copa América.

La falta de gol en el "Equipo de Todos" preocupa en la antesala del partido con los guaraníes. Y así lo dejó claro el periodista Cristián Caamaño en su espacio en Deportes en Agricultura en la edición de este jueves.

"Alexis Sánchez ya no estará en Copa América, así que este es el poder de fuego que tenemos. Hoy ante Paraguay -un equipo que seguramente se replegará y le entregará el balón a Chile- veremos si La Roja tiene capacidad de generar situaciones de gol", detalló.

Caamaño añadió que "recordando los dos partidos ante rivales parejos y potentes. Uruguay y Argentina, en los tres partidos por Eliminatorias y Copa América -sacando los balones detenidos- generamos una situación de gol mano a mano: el penal de Arturo Vidal".

"No hay otra situación de gol generada por el equipo en medio del juego, no de balón detenido. O sea, una ocasión y tres goles en 270 minutos me parece poco", complementó el comunicador deportivo.

"Chile deja la sensación de que está jugando bien, pero en el fútbol hay que ganar, hay que hacer goles", disparó para continuar.

Para finalizar, Caamaño reconoció que "hay que ver si La Roja elige los buenos caminos o tiene buenos intérpretes. Hay intérpretes, pero no sé si (Chile) elige los buenos caminos... o faltan mejores intérpretes".