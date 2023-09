Alexis Sánchez se encuentra en nuestro país, recordando que el delantero no participó del primer duelo por las clasificatorias contra Uruguay ya que no se encuentra en óptimas condiciones físicas. Todo esto debido a que el ahora jugador del Inter del Milán se mantiene sin rodaje, ya que no ha logrado sumar minutos en la Serie A.

Los problemas físicos del tocopillano también eran de pleno conocimiento por parte del cuerpo técnico del cuadro nerazzurro, algo que también fue comunicado tanto a la dirección técnica de la selección chilena, como al mismo Alexis Sánchez, quienes decidieron ignorar estas advertencias y el chileno decidió viajar a la doble fecha FIFA de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Según información entregada por La Gazzetta dello Sports, el Inter de Milán incluso mantenía al jugador con una dieta especial, además de algunas pruebas específicas para lograr así acelerar el proceso de recuperación del máximo goleador histórico de La Roja. Es por esto que la decisión del delantero de aún así viajar a nuestro país, generó una gran molestia en el club italiano.

Se habla que incluso el cuadro de la ciudad de Milán intentó convencer a Alexis de no participar con Chile en los partidos ante Uruguay y Colombia respectivamente, pero las ganas del jugador de representar a su país eran aún más grande y a pesar de las advertencias de su nuevo club, optó por acompañar a la selección.

Además de los problemas físicos, el niño maravilla presenta un bajo nivel de glóbulos rojos, junto con una falta de hierro en la sangre, pero a pesar de todo esto, es considerado como una posible opción para el partido ante Colombia del próximo martes. Sin dudas, el elenco italiano no ve con buenos ojos que el tocopillano dispute ese partido y esta es una novela que tendrá su continuación, una vez que Alexis regrese a Milán.