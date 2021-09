El potente mensaje vino de parte del delantero formado en Unión Española. "La Joya" es muy criticado en las redes sociales por los hinchas de la Roja de todos.

"Los momentos vividos tanto en la selección como en Inter han sido difíciles, con buenos y malos ratos, pero siempre tratando de aportar en los dos lados".

El potente mensaje vino de parte del delantero formado en Unión Española. "La Joya" es muy criticado en las redes sociales por los hinchas de la Roja de todos.

"Soy el primero en reprimirmelo y hacerme una crítica constructiva, también sé que con trabajo y esfuerzo llegarán siempre cosas buenas", explicó.

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.