El posible reemplazante de Joaquín Larrivey en la U

El posible delantero llegaría si Larrivey no sigue en los azules. El goleador de Deportes Melipilla, Gonzalo Sosa, se ha transformado en uno de los nombres más resonantes del incipiente mercado de pases y ahora su nombre surgió en la U.

La U también preguntó por Gonzalo Sosa. “Tuve conversación con Universidad de Chile, que podía ser una alternativa según lo que pase con la renovación de Larrivey. Es la realidad“, aseguró el representante del delantero, Luciano Krikorian, en declaraciones a ADN Deportes.

"Gonzalo termina contrato en diciembre del 2022. Si he hablado con gente de Colo Colo y parte de su cuerpo técnico, es un jugador que les interesa pero que hasta que no termine el torneo no creo que haya un avance“, apuntó Luciano Krikorian.

“Tuve propuestas de un equipo de México que lo quiere, dos equipos de Ecuador y uno de Turquía. Hasta que no termine el torneo no vamos a evaluar nada”, cerró el representante del ariete que tiene 21 goles en la temporada.

El delantero Joaquín Larrivey termina contrato en diciembre con la U, y desde Argentina afirman que ya es seguido de cerca por un importante equipo. https://t.co/6rWqRQEJiq — Hinchada Futbol (@hinchadaperis) November 18, 2021

