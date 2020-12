El polémico penal en Contra de Coquimbo Unido que le dio una "manito" a Colo-Colo

Los "Piratas" no pueden volver al triunfo en el torneo nacional.

Deportes Antofagasta logró un polémico triunfo frente a Coquimbo Unido por 0-1 en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y dejó a los "piratas" muy complicados en la lucha por la permanencia en primera.

La única anotación del partido fue obra de Jason Flores (86'), con penal que se cobró en el VAR, por una mano de Fernando Manríquez en el área del "barbón", la cual fue muy reclamada por la banca local, ya que el árbitro Nicolás Gamboa sancionó penal, pero después había sentenciado mano en ataque, antes de ir al VAR.

Ahora Coquimbo está penúltimo con 23 puntos, deberá enfrentar a Huachipato este domingo, mientras que Antofagasta, que está cuarto con 39 positivos, visitará a Unión Española, el mismo día.

