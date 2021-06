Coke Hevia responde a las críticas por rumor de indisciplina de la Roja

El periodista salió al paso de las críticas en su contra:

"Nooo. Yo me siento bien, tranquilo. No me voy a calentar por Twitter. Si es parte de la red social", reflexiona en conversación con RedGol.

El comunicador no cree del todo la versión de los jugadores: "La verdad es que más que conforme o desconforme hay cosas que no cuadran. Pero ya está, es la versión oficial", esgrimió.

"Uno no sabe bien cómo puede ser lo de Lasarte. Uno se queda con la cara. ¿Viste la cara que tenía en la conferencia de prensa?", reflexiona Hevia.

"Chile juega mejor que lo que jugaba cuando estaba Rueda y eso es gracias a Lasarte. Así que yo creo que está súper bien", puntualiza.

Hevia asume que "en las redes sociales, Whatsapp y todo, o los dueños de las aplicaciones hacen algunas actualizaciones o la ley va a tener que colaborar".

"No puede ser que yo diga que me encontré con Juan Pérez y que él me diga no sé qué, y se empiecen a viralizar cosas. Estamos en un momento en que vamos a hacer una nueva Constitución, vamos a elegir a un nuevo Presidente. Entonces la gente y me incluyo, tenemos que informarnos mucho mejor. No podemos andar haciendo caso al festival de fake news que andan dando vueltas", dijo el conductor de Radio Pauta.

Desde Brasil, el Gerente de Comunicaciones de la ANFP confirmó un castigo a Arturo Vidal: "Aquí el único acto de indisciplina que se ha cometido es el ingreso de un peluquero que contravino la burbuja sanitaria establecida por la Conmebol. Se trata de un peluquero que le cortó el pelo a Medel (Gary) y a Vidal (Arturo) que venía con PCR negativo y, pese a no haber sido permitido su ingreso, subió igual a cortarle el pelo a los jugadores”, explicó el periodista.