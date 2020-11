El particular festejo de LeBron James tras triunfo de Biden sobre Trump

El campeón de la NBA con los Ángeles Lakers, Lebron James, celebró el triunfo del candidato demócrata Joe Biden, quien durante esta jornada se convirtió en el nuevo presidente de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, el deportista expresó su felicidad y llamó a sus seguidores a festejar responsablemente el triunfo de Biden.

“¡Mi familia de Filadelfia! Enemigo y más GRACIAS GRACIAS GRACIAS !! Vamos a celebrar, responsablemente”, escribió.

Recordar que James reconoció en más de una oportunidad su simpatía con Biden, revelando que votaría por él en las elecciones.

“Queremos algo mejor, queremos un cambio en nuestra comunidad. Siempre decimos que queremos un cambio y ahora tenemos la oportunidad”, dijo sin tapujos a un periodista del New York Times.

My Philly fam! FOE and more THANK YOU THANK YOU THANK YOU!! Let’s celebrate! Responsibly still 😉 https://t.co/zcIRuDgr4E