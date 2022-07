El particular acuerdo que le ofrece la UC a Nicolás Castillo

Las lesiones han marcado los últimos años en la carrera de Nicolás Castillo, y sus problemas físicos, frustraron su etapa en el fútbol mexicano y brasilero.

Según lo informado por TNT Sports, el delantero nacional no pasó los exámenes médicos y no se sumará al plantel para lo que resta de temporada. Aunque afirmaron que su retorno no está del todo descartado.

"La dirigencia estudiantil analiza su caso y podrían ficharlo de todas formas, aunque no sería inscrito para el presente campeonato, con fines de recuperar su mejor versión de cara al 2023. Lo que si, Castillo no pasó una prueba muy relevante y su futuro sigue igual de incierto", sostuvo el medio.