¿El nuevo Jorge Valdivia? El cuadro brasileño que va tras Lucas Assadi

Lucas Assadi no logró demostrar esta temporada todo su potencial, donde en gran parte del torneo fue relegado a la suplencia en Universidad de Chile, ya que no era del gusto del técnico Mauricio Pellegrino. Esto es algo que también se vio reflejado en la selección chilena, donde no tuvo mucha participación en la sub-20 que consiguió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

A pesar del mal rendimiento de Lucas Assadi esta temporada en Universidad de Chile, el club estaría dispuesto a darle otra oportunidades el próximo año para que pueda demostrar de lo que está hecho. Pero ahora, un importante cuadro brasileño estaría interesado en contar con sus servicios para este 2024.

Este sería el caso de Palmeiras, donde una vez conocida esta información, los hinchas del cuadro brasileño inmediatamente pensaron en Jorge Valdivia, chileno que supo brillar en el equipo y que aún se mantiene en los recuerdos de todos los fanáticos del Palmeiras, quienes lo tuvieon durante sus mejores años en Brasil.

En ese sentido, el periodista brasileño Felippe Facincani habría informado esto a través de su canal de YouTube. "Fui muy directo y pregunté: ¿Le interesa a Palmeiras Lucas Assadi de la Universidad de Chile? Y la respuesta fue, es un jugador que está siendo observado", señaló el comunicador sobre la opción del joven jugador en el cuadro brasileño.

Por ahora sólo queda ver lo que sucederá durante el mercado de fichajes y ver si Lucas Assadi terminará abandonando Universidad de Chile, recordando que Assadi fue una de las grandes promesas del fútbol nacional en su tiempo, pero que lamentablemente por la falta de oportunidades esta temporada, no pudo ratificar su buen momento dentro del campo de juego.