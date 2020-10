El nuevo deporte que tiene enamorada a Jhendelyn Núñez

La larga cuarentena por el COVID-19 en nuestro país obligó a muchos famosos a replantearse con nuevas actividades para pasar su tiempo libre; algunos se fueron por la lectura, otros por las series y algunos por el deporte.

Este último caso es el de nuestra modelo, Jhendelyn Núñez, quien se aplicó al 100% con los ejercicios, y ahora quiso emprender un nuevo camino. “Desde hace 7 años que no puedo dejar de hacer ejercicios”, confesó.

Y respecto a eso, actualmente la modelo ahora práctica y conoce el maravilloso mundo del pádel (es algo similar al tenis, cambian las raquetas y un poco la cancha, pero la dinámica es similar, darle duro a la pelota para meter puntos).

“Es un deporte de mucha estrategia, similar a los golpes del tenis, pero con características diferentes en cuanto al gesto técnico, se quema bastante. Mucho cardio y es social, se pasa muy bien”, explicó la modelo al diario La Cuarta.

Núñez explicó que su llegada a este deporte partió porque "un amigo me invito un día y le dije “ya po”, de motivada y para no decir que no. Pasaron los días y me llama diciendo, “estoy abajo para ir a jugar”. Yo onda, “pero cómo no me avisaste”. Habíamos quedado de acuerdo, pero no lo recordé. La cosa es que fui casi obligada, ya que me daba lata.

La modelo señaló que: "No sabía jugar ni a las paletas de playa, entonces me dije “voy a dar jugo”. Finalmente llegué y partimos con una amiga que llevaba un par de clases y yo, la primera. Así ya llevo un mes jugando y entrenando.

Fiel a su estilo, Jhen se ha tomado en serio este nuevo desafió. Imagine que debería practicar dos veces por semana, pero ella asiste tres veces o más.