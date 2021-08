El notable nuevo gesto de Bielsa a los funcionarios del Leeds

El notable regalo de Marcelo Bielsa sigue dando de qué hablar en el Leeds United, el trasandino es tema no solo por lo que hace con su equipo en la Premier League sino que por gestos como el que ahora dio a conocer Angus Kinnear, dirigente del club inglés.

En declaraciones reproducidas por Infobae, el CEO del Leeds confesó que Bielsa financió la instalación de un centro deportivo para los funcionarios de la institución.

"La visión de Marcelo se ha extendido incluso a las oficinas administrativas de Elland Road. El gimnasio fue un regalo para agradecerle al personal por su contribución durante su mandato", explicó.

“Creo que Marcelo espera que en poco tiempo los integrantes del departamento de redes sociales y otros pasen a tener la misma condición física que el mediocampo del equipo”, agregó bromeando.

Cabe recordar que hace unos meses, ex el DT de la Roja había realizado otro importante gesto: "Marcelo organiza una rifa y cada uno recibe un ticket con un número. Todos tienen la chance de ganar algo. El año pasado el utilero se ganó un auto. Era un Golf o un Fiat, no recuerdo. No sé si Marcelo lo compró, pero él organiza la rifa, así que supongo que sí", recordó.

Las sorpresas también se las llevaron los dirigentes: Bielsa pidió camas para que los jugadores pudieran descansar entre los entrenamientos. Una para él también, por si necesitaba dormir en el estadio. Además, solicitó un estudio con cocina (?) y televisión para analizar rivales. pic.twitter.com/ArvGmyIYHE — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) August 26, 2021

"Los jugadores no participamos ya que él hace esto para que todos los del staff se sientan incluidos. Es algo muy lindo. Nunca había escuchado de algo así y cuando lo vi me pareció brillante", dijo aquella vez.

