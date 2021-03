El motivo que dio Johnny Herrera para explicar su desvinculación de Everton

El arquero nacional, Johnny Herrera, detalló que su salida de Everton de Viña del Mar tiene relación con su gran amor, Universidad de Chile.

En las próximas semanas podría definirse el futuro de Johnny Herrera, quien a sus 39 años aún piensa si seguir en la actividad o retirarse. El destacado portero fue desvinculado de Everton de Viña del Mar y aún no tiene club, lo que lo tendría pensando seriamente en colgar los guantes tras más de 20 años de carrera.

Por eso, el cuidatubos que alcanzó a estar una temporada en el cuadro “Oro y Cielo” tras su polémica salida de la U en 2019, se sinceró. Y en conversación con El Mercurio de Valparaíso reconoció que "Me voy tranquilo, porque sé que el 90% de los partidos fueron buenos, pero la autocrítica siempre va a estar y también me equivoqué".

Con respecto a su salida de los “Ruleteros”, el ex seleccionado nacional dejó ver una de las razones que influyeron en su salida. Y es que el campeón de la Copa Suamericana 2011 reconoció que su identificación con Universidad de Chile le significó no ser renovado en el equipo de la Ciudad Jardín.

"De pronto me apuntaban por el hecho de ser tan de la U, que hasta el día de hoy no lo entiendo. A algunos les molestaba que hablara de la U, pero yo no puedo desconocer a la familia donde estuve más de 20 años", confesó “Samurai”.

Al ser consultado sobre su futuro, el bicampeón de América no detalló si continuará su carrera como futbolista profesional. Esto debido a que no ha encontrado ofertas para poder jugar una o dos temporadas más.

"Me han llegado sondeos de algunos equipos. El mercado está difícil, pero tampoco me voy a ir a cualquier lugar. Me estoy dando un tiempo para pensar si sigo o no. Va a depender de las posibilidades que lleguen", señaló.

"La idea es ir a algún equipo a competir, no para estar ahí no más. Así que estoy aprovechando mi familia y meditando estos días", concluyó.