El motivo por el que Sergio Agüero se despidió de las transmisiones en Twitch

El delantero argentino, Sergio Agüero, dejará de hacer sus famosos streams en Twitch por un motivo relacionado con su carrera fuera de internet.

Sergio Agüero atraviesa una semana llena de emociones en Inglaterra, después de 10 años desde su llegada. El argentino ya dijo adiós a la Premier League tras coronarse campeón con el Manchester City el domingo pasado. Y ahora se mentaliza en la gran final de la Champions League contra el Chelsea.

El delantero de 32 años tendrá su última chance de levantar la “orejona” con los “Citizens” tras una década. Además, ese será su último encuentro vistiendo la camiseta ciudadana, por lo que tomó una de las decisiones más importantes de su vida en el último tiempo.

Y es que, durante el año pasado y lo que va del 2021, el “Kun” se metió en el listado de los streamers más populares del mundo en Twitch. Junto a nombres como Ibai Llanos, el trasandino entró en el corazón de los seguidores de la red social y es de los más seguidos.

Pero ante la posibilidad de nuevos desafíos, el ex Atlético de Madrid necesita poner su foco en ellos. Motivo por el cual este martes comunicó que no seguirá con el streaming por un buen tiempo. Esto con el fin de dedicarse 100 por ciento en su carrera.

"Hoy es el último stream en varias semanas. No creo que tenga tiempo. Ustedes saben… prefiero estar en Argentina enfocado. Ustedes quieren verme, pero hay gente que si las cosas van mal empieza a decir que estuve boludeando", reveló.

Y es que Agüero no solo está en busca de un nuevo club, sino que también debe enfrentar las eliminatorias y Copa América con Argentina. Y la “Albiceleste” irá con todo en búsqueda del título tras varios años de sequía.

"Prefiero estar tranquilo, enfocarme en los entrenamientos y en los partidos. Nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos, nos van a sacudir. Hoy se suben todos al caballito del récord. Hoy es ‘Qué grande el Kun, increíble lo que hizo’”, lanzó.

“Pero después me matan. Lo primero que van a decir es que estoy haciendo stream. A muchos todavía no les gusta y no entiendo por qué", complementó.

Para finalizar, soltó una reflexión al respecto y dejó su postura en claro. "Si va mal, dicen que estoy todo el tiempo sentado, que no entreno, que hago streaming. ¿Qué tiene que ver el stream? Como si estuviera andando en moto y me estuviese por matar”, disparó.

“Si fuese así, OK, diría que soy un irresponsable. Pero estoy haciendo stream, ¿tiene algo de malo? Por más que no escuche lo que digan, te llega por algún amigo o la familia e inconscientemente te llega. Y yo no les quiero dar argumentos", concluyó.