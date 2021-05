El motivo por el que Rafael Dudamel no perdona a Sergio Vargas en la U

El director técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, mantiene distancia con Sergio Vargas por unas declaraciones del “Superman”.

Los triunfos han traído cierta calma para Universidad de Chile en el ámbito deportivo. Y todo parece indicar que Rafael Dudamel ha podido trabajar más tranquilo, sin la presión que existía con respecto a la posibilidad de que saliera de su puesto todas las semanas.

Pese a eso, al parecer el técnico venezolano no olvida. Razón por la que este jueves, en conferencia de prensa remota desde el Centro Deportivo Azul, soltó una llamativa declaración. El llanero reconoció que tiene muy poca relación con el gerente deportivo de Azul Azul, Sergio Vargas.

Y el motivo del quiebre tiene que ver con una revelación que hizo el ex jugador azul, Walter Montillo. En su libro “Gracias a la Vida”, que acaba de lanzar, dio a conocer que el “Superman” reunió a los referentes del club y, ante los cuestionamiento del grupo de jugadores, les reconoció que Dudamel era la cuarta opción para llegar a la U.

Lo narrado por la “Ardilla” fue ratificado por Vargas en una conversación con el programa RedGol en La Clave hace algunos días. Situación que no pasó para nada desapercibida para el actual entrenador del “Romántico Viajero”.

"Cuando me contaron dije 'qué orgullo que la cuarta opción haya estado al mando de los objetivos de zafar del descenso', pero de manera muy jocosa. Los que emiten eso sabrán cuál es el propósito, si valorar lo que se ha hecho o generar inestabilidad”, señaló.

“Las otras tres opciones no deben haber sido tontos, porque las exigencias deportivas eran importantes", reconoció ayer el director técnico en conversación con los medios de prensa.

Con respecto a su actual relación con los directores deportivos, Dudamel reveló que "tengo la comunicación necesaria con ellos. Sobre todo con (Rodrigo) Goldberg. Con (Sergio) Vargas no tengo comunicación, no porque no queramos, solo que ha estado más cerca Goldberg".