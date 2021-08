El motivo por el que Marcelo Morales agradeció a Jean Beausejour en la U

El joven lateral formado en Universidad de Chile, Marcelo Morales, tuvo palabras de agradecimiento para el histórico defensor chileno.

Universidad de Chile arrancará la segunda rueda del Campeonato Nacional 2021 con una fecha libre. Situación con la que pretenden no frenar la tremenda alza que han tenido a nivel futbolístico de la mano de Esteban Valencia. Y donde una de las principales figuras es el lateral Marcelo Morales.

El joven formado en los azules ha sido uno de los puntos altos del alza, y tuvo palabras para analizar la temporada donde se volvió titular. Y lo hizo en el puesto de lateral izquierdo, donde agradece haber contado con los consejos del ex jugador azul, Jean Beausejour.

“Con Bose tenemos una relación muy linda, me ayudó bastante en cómo jugar en mi posición. Él es experimentado y todos sabemos la calidad de jugador y lo que ha conseguido a nivel nacional e internacional. Con él tenemos relación muy linda, me ayudó mejorar detalles y fueron muy gratas las palabras que me dijo a nivel personal y en público”, señaló en conferencia de prensa.

“Siempre ha sido jugador bajo perfil, tranquilo, no he sido de los jugadores que se va el humo a la cabeza. También me apoya harto mi familia, que siempre me ayuda, me acoge y me pegan el tirón de orejas cuando me porto mal o se me escapa algo”, complementó.

“Pero lo llevo bien y tranquilo. Aún no he conseguido nada, tengo que seguir trabajando para alcanzar mayor experiencia porque hay muchos jugadores que quedan en el camino. Y yo tengo que seguir trabajando para no ser uno de ellos”, continuó.

“Si traen un lateral izquierdo lo veo con buenos ojos, tengo que seguir preparándome, persona que traigan, si es extranjero o chileno, tengo que pelearla, ganarme un puesto sano y seguir trabajando”, precisó Morales.