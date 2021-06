El motivo por el cual La Roja jugará “sin marca” contra Bolivia

La ANFP y Nike viven un conflicto que impedirá a La Roja usar la marca en su camiseta para enfrentar a Bolivia por Copa América.

Una extraña curiosidad tendrá el partido de este viernes entre La Roja y Bolivia por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. Esto porque el “Equipo de Todos” utilizará una camiseta sin marca deportiva. Producto de un conflicto legal que involucra a la ANFP y Nike por cuotas impagas.

El cuadro de Martín Lasarte saltará al Estadio Arena Pantanal con un modelo donde sólo lucirá el escudo de la Federación de Fútbol de Chile. Así, no estará presenta la marca que viste a las selecciones nacionales desde 2015. Cuando el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, firmó el contrato con la marca estadounidense.

Eso sí, en las últimas horas ha salido a la luz la opción de que este jueves ambas partes se reúnan. Esto con el fin de evitar que Chile salga al terreno de juego sin la indumentaria Nike.

Según detalló el diario La Tercera, Nike dio por finalizado el contrato que lo vinculaba con la Federación nacional. Por incumplir los partidos exigidos por temporada. Y dicha determinación “unilateral” llevó a Chile a no utilizar la polera diseñada por la marca.

Nike viste a La Roja desde 2015. Y fue el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien hizo el acuerdo con la marca estadounidense para vestir a La Roja por ocho años.

Cabe destacar que en marzo la Asociación Nacional de Fútbol Profesional hizo una demanda contra Nike por el impago de cuotas. Esto entre los años 2019 y 2020, por lo que exigían un valor aproximado de 4.200 millones de pesos.

Los motivos de Nike para no pagarle a la ANFP se debe a que no cumplieron una cláusula estipulada en el escrito. Donde se deja en claro que tendrán que haber 10 partidos por temporada. Y entre 2019 y 2020 Chile no jugó por el estallido social y después por la pandemia del coronavirus.

Esto llegará a su fin con la decisión que se tome en el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional en Nueva York, según detalló La Tercera.