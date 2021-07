El motivo por el cual Inter de Milán declaró transferible a Alexis Sánchez

El delantero chileno, Alexis Sánchez, podría cambiar de aires en el próximo mercado de fichajes ya que en Inter de Milán lo declararon transferible.

Alexis Sánchez cerró su temporada con los 45 minutos jugados en la caída de Chile por 1-0 ante Brasil en los cuartos de final de la Copa América 2021. El delantero chileno dejó la cancha por molestias musculares, las mismas que le impidieron estar en el inicio del torneo.

Información que no tardó en llegar hasta el nuevo entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi. Esto cuando está recién armando la plantilla con la que defenderá el título de la Serie A y buscará ir por la Champions League.

Bajo ese contexto, el nuevo DT exigió, entre otras cosas, que los goleadores del equipo, Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, se mantengan. Pese a eso, Sport Mediaset informa que Alexis Sánchez entra en el listado de "transferibles", a pesar de que hace algún tiempo se confirmó que seguía.

"No porque Inzaghi no confíe en la técnica del chileno, si no porque su condición física no le da certeza de continuidad", señala el citado medio. Esto considerando que la temporada que viene superará los cincuenta partidos, además de lo que tenga que hacer el "Niño Maravilla" con La Roja.

De igual manera, desde el cuadro lombardo pretenden que el oriundo de Tocopilla se quede, a no ser de que llegue una buena oferta. "Lo cierto es que Sánchez quiere seguir siendo nerazzurro y que el Inter quiere seguir con él. Pero hay que protegerse", destacó la señal televisiva.

Bajo ese contexto, ya comenzaron las gestiones para sumar un cuarto jugador para el ataque. Se trata de Giacomo Raspadori del Sassuolo quien interesa principalmente. Sin embargo, recientemente surgió el nombre de Keita Baldé, actualmente en la Sampdoria y con pasado interista.

Pero también existe una tercera carta, y es de casa, pero se trataría más de una apuesta. Hablamos del italiano de padres colombianos Eddie Salcedo, que estuvo en préstamo en el Berona en la última temporada y cuyo pase significó 10 millones de euros al Inter en 2019.

Finalmente, Inter de Milán volverá a la actividad en las próximas semanas, aunque los futbolistas que defendieron a sus selección se sumarán después. Y la pretemporada del elenco lombardo incluye un paso por la Florida Cup a disputarse en Estados Unidos.