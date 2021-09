El motivo por el cual Gonzalo Jara finalmente no llegaría a Unión Española

A pesar de que todo parecía listo, finalmente la llegada de Gonzalo Jara a Unión Española estaría cerca de no concretarse por problemas con Xolos.

Gran expectativa generó recientemente el posible regreso de Gonzalo Jara al fútbol chileno. Esto porque el central nacional tendría avanzadas conversaciones con Unión Española para reforzarlos de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional 2021.

El ex Universidad de Chile no ha alcanzado la continuidad que buscaba en Xolos de Tijuana, y ya se rumorea con respecto a su salida. A pesar de que su contrato dura hasta fin de año, el defensor no está en los planes del cuerpo técnico para esta temporada. En la cual solo lleva siete partidos disputados.

Sin embargo, desde En Cancha revelaron recientemente que el experimentado zaguero, al parecer, no desembarcará en Independencia. Y es que si bien el jugador tiene un acuerdo de palabra con la directiva, no ha podido destrabar su salida del elenco mexicano.

Te puede interesar: Gonzalo Jara rompió el silencio tras acusación de abandono a sus hijos

El ex seleccionado nacional, que ya tiene 36 años, ni si quiera fue registrado por el club de Tijuana para esto torneo. Además de eso, su contrato llegará a su fin cuando termine la actual temporada.

Pese a eso, no ha conseguido resolver su partida del cuadro de la Liga MX hace ya varios días. Y desde el Estadio Santa Laura están conscientes del acuerdo de palabra que hay con Jara, pero no creen que la situación logre solucionarse prontamente.

Así, el mercado de pases en nuestro fútbol llegará a su fin este viernes a las 18:00 horas, y varios equipos hacen sus últimos movimientos. Los “Hispanos” ficharon a Bryan Rabello y al peruano Paolo Hurtado, quien jugó con su selección en el Mundial de Rusia 2018.