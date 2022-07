El mensaje que Tobar le envió a Mariano Closs tras gol anulado a River Plate

Pasan las horas y continúa la polémica en Argentina tras la eliminación de River Plate de Copa Libertadores debido a la discutida anulación de un gol del cuadro millonario por parte del árbitro chileno Roberto Tobar.

Conmebol publicó el audio del VAR, lo cual encendió aún más los ánimos, pues revela que el juez no estaba seguro de que el delantero haya impactado la pelota con el brazo.

"Querido Mariano, un gusto saludarte. Tras revisar una y otra vez las imágenes, observo un contacto que no me deja seguro para anular. En ese momento sentí que era importante otra apreciación de un integrante de mis compañeros de campo, por lo cual hago el llamado a Claudio Ríos (asistente 2) para que también pueda chequear y me diera su opinión, libre de toda comunicación que yo sostuve con el VAR. Claudio coincidió que, después del cabezazo de Suárez, el balón patina sobre el antebrazo entrando en el arco", explicó Tobar al famoso relator.

