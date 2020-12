El ex tenista se fue con todo en contra del Mandatario tras una fotografía en donde aparece Piñera sin mascarilla.

Este fin de semana el Presidente reconoció el “error” por haberse sacado fotos en Cachagua sin las medidas sanitarias correspondientes.

"Creo que en temas tan importantes y que comprometen otras, vidas hay que ser objetivo. Seré muy de derecha, pero puta señor Piñera pare de hacer cagadas. Perdón la expresión, pero hay que ser 'hueón' para ser Presidente y no ponerse mascarilla", le manifestó al gobernante el ex número uno del mundo.

Fiel a su estilo directo, el Chino le mandó otro misil: "Aquí Trump hace las mismas 'hueás', pero cabe recordarle que usted no es Trump. Él aquí hace y deshace porque tiene huevos".

Marcelo Ríos también le pidió a Piñera que tras su autodenuncia sanitaria, pague la multa:

"Ojalá muestre su multa públicamente, porque si no, deja abierta la puerta a que cualquier persona no ocupe mascarilla. Si el Presidente no lo hace, por qué lo tengo que hacer yo, Presi pare de cagarla", indicó.