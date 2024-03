Este fin de semana se disputará una nueva versión del Superclásico de nuestro fútbol nacional entre Colo Colo y Universidad de Chile. El encuentro se jugará este domingo desde las 18:00 horas en el estadio monumental, donde el romántico viajero tiene toda la presión encima, ya que las estadísticas favorecen con creces a los albos, sobre todo en su recinto deportivo.

Ambos equipos llegan con un buen presente deportivo, donde Colo Colo sólo a perdido un partido en lo que va del año, que fue ante O'Higgins en la segunda fecha del Campeonato Nacional, mientras que Universidad de Chile ha conseguido dos victorias en sus encuentros durante el torneo local. Esto hace que el partido de este domingo sea uno bastante equilibrado, al menos en el papel.

Por otro lado, durante la semana se han vivido las recurrentes polémicas en la previa de este Superclásico, sobre todo con las declaraciones entre los jugadores de ambos equipos. Pero ahora, Marcelo Díaz encendió aún más toda esta polémica, ya que les envió un fuerte y decidido mensaje a todo el pueblo de Colo Colo.

Según información entregada por Radio Cooperativa, el capitán del romántico viajero señaló que, "Me ha tocado ganar, perder también, es parte del fútbol. Esta vez estamos en otro año, en otro equipo, con nuevos compañeros, nuevos entrenadores y vamos a ir al Estadio Monumental a ganar, a plantarnos. Tenemos una sola misión, nos hemos preparado desde que arrancó la semana".

Además, el ex seleccionado nacional también agregó que, "Hace mucho tiempo no he jugado este tipo de partidos defendiendo a la U y va a ser hermoso, esperemos que todo resulte bien a nuestro favor. Las ganas están siempre por jugar, la motivación es especial, siempre, y esperemos que el domingo resulte todo a nuestro favor".