El mensaje de la “bandita” chilena en Racing tras avanzar en la Libertadores

Racing venció a Nacional de Montevideo como visita y regresó a Argentina prácticamente clasificado a octavos de Copa Libertadores.

Racing de Avellaneda enfrentó ayer a Nacional en Uruguay por la quinta fecha de la fase de grupos. Los argentinos se impusieron por 2-1 en Montevideo y contó con la presencia de los tres chilenos que militan en la Academia: Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias.

El equipo de Sebastián Beccacece se aseguró el pase a octavos de final de Copa Libertadores con anotaciones de Nicolás Reniero a los 17 minutos y Héctor Fertoli de penal al 77’. Mientras que el empate momentáneo lo puso el jugador de Racing, Alexis Soto a los 54’ con un autogol.

El equipo trasandino tuvo una inspirada noche y superó con creces a los uruguayos, y los tres chilenos que militan en el club dijeron presente. Gabriel Arias es el arquero titular del conjunto de Avellaneda, y solo le marcaron cuando su compañero Alexis Soto metió el balón en propia puerta tras un error.

Marcelo Díaz arrancó desde el inicio en el once estelar planteado por Beccacece, pero solo disputó los primeros 45 minutos, ya que fue reemplazado en el descanso. Eugenio Mena no fue de la partida, pero el ex técnico de Universidad de Chile, donde coincidió con Mena y Díaz, lo hizo ingresar en los últimos minutos para asegurar el resultado.

Tras vencer como visita, Racing sumó 12 unidades y comparte el liderato del Grupo F con el Bolso, por lo que en la última fecha visitarán a Estudiantes de Mérida como local, para disputar el primer puesto de la tabla.

Una vez finalizado el encuentro, los chilenos festejaron en camarines con sus compañeros. Y fue Gabriel Arias quien utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia junto a Marcelo Díaz y Eugenio Mena, la bandita chilena celebró en Montevideo.