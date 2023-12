El mensaje de Gustavo Quinteros para Universidad de Chile

El campeonato nacional está llegando a su fin, donde son tres los equipos que se mantienen luchando hombro con hombro por conseguir el título. Estos son Cobresal, Colo Colo y Huachipato, donde cada equipo no sólo debe preocuparse de sus duelos, sino que también de los otros dos rivales. En ese sentido, Gustavo Quinteros le dedicó unas palabras a Universidad de Chile, quienes enfrentan al cuadro minero en El Salvador.

Colo Colo se enfrenta a Unión Española en un criticado estadio monumental, Cobresal recibe en El Salvador a Universidad de Chile y Huachipato visita a Ñublense. Estos tres encuentros se juegan el mismo día y a la misma hora, domingo 03 de diciembre a las 18:00 horas en la penúltima fecha del campeonato.

Cobresal es el actual líder del torneo con 53 unidades, quien es seguido desde muy cerca por Colo Colo y Huachipato, ambos con 51 puntos, donde el cacique presenta una mejor diferencia de goles y se ubica en la segunda posición. Todos estos elementos hacen que la definición por el nuevo campeón esté al rojo vivo.

Ahora bien, mucho se ha hablado durante la semana, ya que como mencionamos anteriormente, Universidad de Chile visitará a Cobresal, donde en caso de ganar los azules, le harían un gran favor a los albos. Es por esto que ha surgido el rumor que el romántico viajero iría al norte a "regalarse" para así perjudicar al cacique.

Con respecto a esto, Gustavo Quinteros les dedicó unas palabras a los mismos jugadores azules. "En mi vida no he conocido un jugador que haya jugado a menos o haya ido para atrás, espero no conocerlo. Confío en el profesionalismo de todos y que cada vez que entran a la cancha representan de la mejor manera a su equipo".