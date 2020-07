El mejor boxeo mundial en vivo: Doble acción en el ring de ESPN KNOCKOUT

El mejor boxeo del mundo está en la pantalla de ESPN KNOCKOUT, y esta semana no será la excepción con una doble cartelera: el jueves desde Las Vegas, la pelea de pesos pesados Jerry Forrest vs. Carlos Takam, y el viernes desde Gran Bretaña un cierre con broche de oro con el combate por el campeonato británico entre Brad Foster vs. James Beech. Las transmisiones a cargo de un gran equipo: Renato Bermúdez, Salvador Rodríguez, Fernando Barbosa y como invitado el tetracampeón mundial Juan Manuel Márquez

El primer campanazo sonará el jueves con una sólida cartelera desde la ciudad de los casinos, donde Jerry Forrest (26-3, 20 Ko’s), que busca un lugar en la élite de los pesos pesados, se enfrente con el veterano Carlos Takam (38-5-1, 28 Ko’s), mientras que en la batalla semifinal, el contendiente mexicano César Juárez (25-8, 19 Ko’s) irá por un nuevo batacazo en su carrera cuando se mida con el invicto Carlos Castro (25-0, 10 Ko’s)

Y para el viernes, regresa el boxeo profesional a Gran Bretaña con el encontronazo estelar entre los invictos Brad Foster (12-0-2, 5 Ko’s) y James Beech (12-0, 2 Ko’s) por el campeonato británico de peso Supergallo, mientras que en la coestelar, Hamzah Sheeraz (10-0, 6 Ko’s) se medirá ante Paul Kean (12-1, 1 Ko) por el campeonato europeo de la Organizazión Mundial de Boxeo.

Las transmisiones estarán encabezadas por el equipo de lujo de ESPN KNOCKOUT, con Renato Bermúdez, Salvador Rodríguez y el juez Fernando Barbosa a la carga, acompañados del tetracampeón mundial Juan Manuel Márquez.

ESPNKnockOut ………………………………………………………..

Jueves 9 de julio En VIVO por ESPN & ESPN Play, desde Las Vegas

20:00 Horas

Carlos Takam (Francia) vs. Jerry Forrest (EE.UU.)

Peso Pesado

* * *

Carlos Castro (EE.UU.) vs. César Juárez (México)

Supergallo—————————————————

Viernes 10 de julioEn VIVO por ESPN2 & ESPN Play, desde Londres

14:00 Horas

Brad Foster (Gran Bretaña) vs. James Beech (Gran Bretaña)

Título Supergallo Británico & Commonwealth

* * *

Hamzah Sheeraz (Gran Bretaña) vs. Paul Kean (Gran Bretaña)

Título Superwelter OMB Europeo