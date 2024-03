Durante los últimos días, la gran polémica que se ha presentado en el fútbol chileno, fue la lesión sufrido por el canterano de Coquimbo Unido, Dixon Pereira, durante el duelo ante Colo Colo del pasado domingo. Si bien el partido terminó en un empate sin goles, todos los focos se fueron con la jugada protagonizada por el joven jugador y Maximiliano Falcón.

Con respecto a la jugada, Maximiliano Falcón fue a disputar un balón en el aire durante el partido y fue ahí donde impactó con sus rodillas al canterano pirata, quien debido al fuerte dolor debió abandonar el terreno de juego, para luego ser trasladado a un centro asistencial, donde actualmente se mantiene recuperándose de una dura lesión provocada por los golpes del defensor albo.

En los últimos días, las opiniones se han dividido entre las críticas hacia Maximiliano Falcón y quienes le brindan su apoyo argumentando que fue una jugada de fútbol. Pero ahora, el principal afectado, Dixon Pereira, rompió el silencio por primera vez tras esta acción y habló sobre lo ocurrido, donde además contó un llamativo gesto por parte del defensor albo.

En conversación con AS Chile, Dixon Pereira relató lo sucedido durante la jugada que le provocó la lesión. "Me doy vuelta y él (Falcón) ya estaba arriba mío. Yo siento que fue una jugada de fútbol, nunca pensaría que él fue directo a pegarme. Prefiero verlo así, en el momento estaba bastante mal y me costaba mucho mantener la calma, ya que no podía respirar bien".

Luego de esto, también contó el gesto que tuvo Maximiliano Falcón tras todo lo ocurrido. "Me ofreció disculpas. Me dijo que cualquier cosa que necesitara, le hablara. Estoy muy agradecido con él". Todo esto recordando que además, fue el mismo defensor de Colo Colo quien había señalado que se pondría en contacto con Dixon Pereira.