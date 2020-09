El lamento de los hinchas de la U tras empate ante Colo-Colo

Los fanáticos azules se volcaron a las redes para mostra su frustración en un nuevo superclásico.

Albos y universitarios repartieron puntos en un pálido empate en el Estadio Nacional.

“Fue un partido donde siento que fuimos superiores, nos vamos con una bronca inmensa por no haber ganado el partido. No nos servía el empate, nos vamos con esa bronca que la vamos a masticar hasta el próximo partido con ellos, que lo vamos a salir a buscar y a ganar”, dijo Nicolás Guerra al retirarse del Estadio Nacional.

Moya complementó los lamentos: “Se notó que nos vamos enojados. Era un partido que fácilmente nos pudimos haber ido con los tres puntos. Estos partidos se definen por detalles, tuvimos una pequeña desconcentración y nos hicieron el 0-1″.

Lo hinchas reaccionaron en las redes:

Me enxuxa no ganar un clásico hace 7 años, me hierve la mierda no ganar en Pedreros hace 19, pero haberles pagado USD 2.5 mill al colo por el muerto culiao de Beausejour me emputece más que todo, esa fue la metida de pico más grande nos han mandado wn ...#VamosLaU