El lamento de Ignacio Saavedra: “Llevamos tres años punteros y no mucha gente lo valora”

El mediocampista de Universidad Católica, Ignacio Saavedra, se manifestó sobre la fase final del Campeonato Nacional donde pueden alcanzar el tricampeonato.

El destacado volante de la UC, Ignacio Saavedra, se refirió al presente que viven en San Carlos de Apoquindo. Los Cruzados llevan cinco encuentros sin saber de victorias en el Campeonato Nacional, pero a pesar de eso han conseguido mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.

"Tenemos un gran mérito de ir casi tres años punteros y no mucha gente lo dice, ni valora. No es fácil estar arriba y creo que no ha sido muy valorado", indicó en conferencia de prensa.

Con respecto a las falencias que han tenido en el final del torneo, expresó que "ha sido un campeonato muy largo y muy difícil para todos los equipos. Hemos tenido poco descanso, pero creo que lo hemos hecho de la mejor forma".

"Como grupo estamos muy tranquilos, pero sabemos que debemos mejorar en estas tres fechas que quedan. Sabemos que si hacemos bien las cosas, el objetivo se va a lograr", complementó.

Sobre lo mismo, detalló que "todos los partidos lo salimos a plantear y somos protagonistas. Saldremos todos los partidos que quedan con actitud".

Para finalizar, también tuvo palabras para su próximo rival, Deportes La Serena, a quienes visitarán en la próxima jornada.

"Es un equipo muy intenso y al profe Miguel Ponce le tengo mucho cariño. Tienen grandes jugadores, como Chupete Suazo, que para mí es de los mejores jugadores que ha existido en Chile", cerró.

De esta manera, Universidad Católica se trasladará hasta la Cuarta Región para enfrentar a Deportes La Serena. Los Papayeros recibirán a los Cruzados en el Estadio La Portada este viernes 5 de enero a contar de las 17:00 horas.