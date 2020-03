El ex lateral del Cacique analizó su salida de Macul y tuvo palabras para el presente de los albos.

El "Flaco" conversó con Thomas Nef, corresponsal deportivo de RED GOL en Estados Unidos, asegurando que "siempre quise quedarme y esperaba una renovación. Pero ya di vuelta la página, esperé hasta el último minuto las negociaciones, y cuando me llegó la oferta del Whitecaps no lo pensé. Hablé con mi familia y les expliqué que necesitaba este rumbo, me entendieron".

El lateral cree que: "en Colo Colo demostré ser quien soy. Después fui a préstamo y no se dieron bien las cosas, pero yo se que puedo dar aún más, por eso vine aquí.Tuve varias ofertas en Chile. En lo familiar lo pensé mucho, pero decidí venir acá para tener una experiencia fuera del país, quería tener el roce de otra liga y saber que puedo dar más".

Gutiérrez lamentó la partida de Mario Salas: "(Salas) Venía de muchos partidos perdidos y la verdad estaba en un difícil momento. Yo a Mario le tengo mucho cariño, me recibió con los brazos abiertos. Cuando aún estaba libre me llamó, me dijo que me necesitaba y por eso hay mucho cariño. Lamento el momento que tuvo en Colo Colo, pero así es el fútbol", dijo el ex Huachipato.

Para finalizar, aseveró que el vestuario del Popular es complicado: "En Colo Colo hay mucha presión, pero uno se tiene que acostumbrar rápido. Si uno no se acostumbra, la verdad es que no le va a ir bien en ningún equipo", cerró.