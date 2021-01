El lamentable rendimiento de Rafael Dudamel dirigendo a Universidad de Chile

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, registra peores números que su antecesor, Hernán Caputto, al mando de la banca azul.

Después de una dura caída por 1-0 de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción el 29 de octubre pasado, Azul Azul decidió despedir a su DT. Ante la derrota, que indignó a los hinchas azules, la directiva azul tomó la decisión de dar por finalizado el contrato con el director técnico Hernán Caputto.

El ex arquero argentino, que es nacionalizado chileno, llegó a la banca azul para reemplazar a Alfredo Arias. En ese momento, Caputto tomó un equipo que luchaba todas las semanas para no perder la categoría y bajar a Primera B por segunda vez en su historia.

Sin embargo, el Campeonato Nacional 2019 finalizó abruptamente por las distintas manifestaciones sociales. Por ende, el Romántico Viajero, que quedó en el penúltimo lugar (con un partido menos), terminó salvándose del descenso pero su pésima posición lo persigue esta temporada con la temida tabla ponderada.

Con Caputto como DT, el cuadro universitario comenzó de manera esperanzadora la presente temporada. Sin embargo, después de la pausa por la pandemia el equipo tuvo un irregular actuar, lo que terminó con el entrenador fuera del club. Así, el ex estratega de La Roja Sub-17 se fue del Centro Deportivo Azul con un 46.23% de rendimiento.

Después de la salida de Caputto, Universidad de Chile entró nuevamente en un largo drama para encontrar técnico. Después de una seguidilla de nombre, los azules apostaron por un entrenador venezolano, Rafael Dudamel, quien no conocía el medio nacional y venía de ser despedido polémicamente de Atlético Mineiro de Brasil.

El también ex guardameta de la Vinotinto tampoco ha conseguido mejorar la situación que viven los azules. Es más, no solamente no mejoró, sino que empeoró, esto porque el estratega registra un lamentable rendimiento desde su llegada al CDA, con un 41.67%.

Universidad de Chile enfrenta un complejo panorama para enfrentar la parte final del Campeonato Nacional. Y es que los azules están peleando por meterse en la Copa Libertadores en la tabla del actual torneo, mientras que con la tabla ponderada, se activan las alarmas ante un posible descenso.