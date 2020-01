El jugador vivo más antiguo de Colo Colo denuncia que vive en total abandono

Luis Fernando Araya, ex portero de Colo Colo y campeón tres veces con los albos, denunció que el club lo descuidó y que se ha portado muy mal con él.

Luis Fernando Araya, el jugador vivo más antiguo de la historia de Colo Colo, lanzó una dura denuncia contra el club y confirmó que a sus 99 años vive de manera muy precaria y en total abandono.

El ex portero, de 99 años y campeón en 1941, 1944 y 1947 con el Cacique, indicó a El Líder de San Antonio que el elenco popular “se portó muy mal conmigo, me descuidó”.

El anciano vive en la soledad absoluta en una modesta casa en esa ciudad de la Región de Valparaíso, desde donde hizo un llamado a Blanco y Negro para ir en su ayuda debido a las múltiples enfermedades que le afectan y la precaria pensión que recibe.

"Este oído (izquierdo) me quedó prácticamente cerrado, porque cuando me retiré de Colo Colo (1948), fue justamente en el último partido con la selección chilena que venía del Sudamericano”, añadió.

"Me retiré por esa razón, porque tenía ese problema. Además, se portó mal Colo Colo, me descuidó", prosiguió.

Además, reconoció que "tengo dos operaciones de cadera y otras más en la pelvis, en total tengo ocho operaciones: la vista, el oído, las caderas, los pies, todas cosas pesadas".

Sin embargo, lo que más le duele es el total abandono y soledad en el que vive a sus 99 años. "Pido almuerzo afuera, por eso digo que estoy abandonado, pero me las arreglo de alguna manera. Aquí me quedo solo en las tardes, porque esta señora que me trae almuerzo se va a las 14:00 horas. Me las arreglo a mi manera. Si me pasa algo he tenido que pedir ayuda a la fuerza para pararme", cerró el jugador vivo más antiguo de Colo Colo.

Hasta el cierre de esta nota, Blanco y Negro no se había manifestado al respecto.