El jugador de Colo Colo que podría ser el nuevo cortado de Jorge Almirón

Colo Colo está en plena pretemporada buscando encontrar las mejores variantes de la mano de Jorge Almirón. El entrenador tuvo un buen torneo de verano en Uruguay donde pudo sacar analizar a los jugadores que tiene a disposición, sentido en el que uno de sus dirigidos podría convertirse en su nuevo cortado.

Se trata de Leandro Benegas, delantero que asomaba como titular para la pretemporada tras la ausencia de Damián Pizarro pero que no pudo convencer al entrenador. De hecho en el primero de los tres partidos ingresó desde el banco y luego de eso no volvió ni a ser convocado para los siguientes dos.

Es justamente por esto que el exdelantero de Independiente estaría cortado por Almirón, quien en el último duelo ante Liverpool optó por probar a Darío Lezcano en el segundo tiempo. Si bien es cierto que el paraguayo se notó algo lento al principio, luego se despachó con una asistencia y con un rol clave en el gol de la victoria.

Leandro Benegas estaría cortado en Colo Colo.

Benegas se sumaría a la lista de cortados junto a Ignacio Jara, futbolista que retornó tras su préstamo en Cobreloa y que no pudo convencer a Almirón en Uruguay. De hecho no fue citado en varios compromisos y no disputó ningún minuto de los 270 que jugaron. Es por esto que podría ser enviado nuevamente a préstamo a algún equipo de la liga nacional.

Es así como Jorge Almirón ya ha comenzado a definir sus planes de cara a la conformación del plantel y Leandro Benegas podría transformarse en el nuevo cortado definitivo del Cacique. El delantero ha perdido terreno y se encontraría por debajo incluso de Darío Lezcano, quien jugó poco y nada durante 2023.