El ex periodista de Mekano lo está pasando muy mal por la crisis económica del coronavirus.

El ex coanimador de "Mekano" se dedica a la venta de comida rápida con su carrito llamado "Tu Carrito Gourmet", sin embargo, sus ingresos disminuyeron considerablemente.

"Desde el primer día que anunciaron las ayudas me he metido y nada. Ni caja me ha tocado. Desde marzo que estoy sin ingresos… mi señora también es independiente, igual que yo, y tampoco le ha llegado nada", comentó a LUN.

Incluso tuvo que vender su casa en Peñalolén. "No podía seguir viviendo donde vivía. Pagaba un dividendo alto que tomé hace 13 años cuando estaba en la tele. Era una casa grande, con piscina y cuatro habitaciones, en condominio (…) la plata servirá (aún no la vende) para pagar muchas deudas y hoyos que uno tiene, pero dormiremos más tranquilos", señaló.

Quien se manifestó ante la compleja situación que vive Baile, fue Marcelo "Chino" Ríos, quien compartió la noticia en su cuenta de Instagram, donde fiel a su estilo, le dio con todo al comunicador.

"Verte así es triste, que injusta es la vida o como dicen todo se paga", escribió junto a un pantallazo de la portada del citado medio.

El posteo del ex número 1 del mundo acumula más 9 mil me gusta y casi 2 mil comentarios.