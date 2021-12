El increíble "Hotelazo" de los hinchas de Colo-Colo en Antofagasta

El increíble aliento se pudo ver en todas las redes sociales de los fanáticos del cuadro popular en la previa del partido ante Antofagasta.

Centenares de hinchas albos ya se encuentran en Antofagasta para alentar al club de sus amores en el crucial partido ante los Pumas en el Calvo y Bascuñán, y lo hicieron sentir de inmediato.

Por medio de un masivo arengazo en el hotel de concentración, los fanáticos del Cacique alentaron al plantel de cara al choque con los nortinos, con la idea de que sigan peleando el título hasta el final, independiente de lo que ocurra con Católica en Viña del Mar.

MIRA ACÁ LOS REGISTROS:

La que sigue al Albo y no pide nada 🎶



¡Gracias Antofagasta! 🤟🏼⚪️⚫️ pic.twitter.com/x6oBYeiRxR — Colo-Colo (@ColoColo) December 3, 2021

Y mientras esperamos el partido…

¡qué lindo como nos recibió Antofagasta! 😍



¡Hoy todos juntos, familia! 🤍🖤#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/ENGrzeqNXd — Colo-Colo (@ColoColo) December 4, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.