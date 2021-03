El impresionante accidente de periodista de ESPN en programa en vivo

Carlos Orduz, panelistade ESPN, sufrió un accidente en vivo y en directo mientras estaba en el set del programa deportivo ESPN FC Radio.

En medio de la emisión del programa deportivo, Orduz estaba desplazándose por el set, cuanto una de las pantallas que se usan en la escenografía cayó sobre él y le hizo golpearse contra un escritorio.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se podía ver que Orduz fue golpeado por una pantalla y que el impacto fue recibido por la espalda de comunciador. A causa del accidente Pacho Vélez, conductor del espacio, inmediatamente envió a un corte comercial.

"Cuando le levanté yo dije que me reventé y pregunté si me había reventado, porque vi una gota de sangre en mi nariz, pero afortunadamente no pasó a mayores", agregó el afectato.

"Por fortuna la conclusión de los médicos es que solo sufrí un golpe y que no tuve una lesión, la cosa no pasó a mayores", explicó.