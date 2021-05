El importante reconocimiento que recibió Christiane Endler en Europa

La golera formada en Colo-Colo sigue llamando la antención del mundo del fútbol femenino.

La arquera chilena Christiane Endler apareció un año más en el elenco ideal de la Liga de Campeones luego de la selección realizada por la UEFA tras la campaña 2020-2021.

La capitana de la Roja Femenina fue electa para la posición de arquera junto a la alemana Ann-Katrin Berger, de Chelsea, y la española Sandra Paños, de FC Barcelona, flamante monarca de la competición.

🌟 𝗨𝗪𝗖𝗟 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 🌟



UEFA's technical observers have selected their all-star squad of the 2020/21 #UWCL season ✅



❓ Who would be the first four names on your teamsheet?