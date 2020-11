El importante acuerdo económico al que llegaron Blanco y Negro y el plantel de Colo-Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, acordó con los jugadores del Cacique una solución para devolverles cerca de 700 millones de pesos.

Por fin un poco de paz en el Estadio Monumental. Y es que después de muchos meses de polémicas, ayer en Macul se alcanzó un acuerdo para solucionar uno de los problemas que más dolores de cabeza provocaron en la directiva y en el equipo albo.

Por eso, Blanco y Negro, después de una extensa reunión de directorio realizada ayer, consiguió un acuerdo para reponer el dinero que se les adeuda a los jugadores. Dicha situación, se generó cuando la concesionaria envió a sus empleados a la Ley de Protección del Empleo entre abril y julio de este año, a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus.

De esa manera, la directiva alba, presidida por Aníbal Mosa, llegó a un acuerdo con el equipo para devolver el 50 por ciento de los sueldos que no se pagaron. Dicho monto asciende a la suma de 700 millones de pesos, y la condición es que los deportistas retiren las demandas que presentaron ante la justicia laboral.

Cabe destacar que la decisión generó controversia dentro del directorio. A pesar de ser aprobada la medida, esta no recibió el total apoyo de la mesa directiva, pero sí contó con el apoyo del sector de Mosa.

Más tarde, fue el vicepresidente de ByN, Harold Mayne-Nicholls, que en conferencia de prensa aseguró que "desde el punto de vista personal, no tengo ningún tipo de inconveniente con los jugadores. Desde el punto de vista institucional, nos permite dejar atrás un tema muy amargo y que nunca quisimos vivir. Vamos a pagar una parte del dinero que no se había pagado. Me parece un muy buen acuerdo el que hicieron el capitán (Esteban Paredes) con el presidente (Aníbal Mosa)".

La gran suma de dinero será pagada en diciembre, y la mitad restante será pagada en ocho cuotas a partir de 2021. Por ende, la polémica que dividió al Eterno Campeón todos estos meses se daría por cerrada, para ahora enfocarse única y exclusivamente en salir de la zona de descenso.

Así, Colo-Colo recibirá en las próximas horas a Deportes Antofagasta para jugar el polémico duelo pendiente entre ambos. A partir de las 11:00 horas, ambas escuadras chocarán en el Estadio Monumental para ver quien se llevará los tres puntos más polémicos del Campeonato Nacional 2020.