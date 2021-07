El impensado hombre que ayudó a Iván Morales a resurgir con Colo Colo

La joven estrella de Colo Colo reveló quien fue el impensado hombre clave para que actualmente sea el goleador del equipo que dirige Gustavo Quinteros.

A pesar de sus cortos 21 años, Iván Morales vive un segundo aire con la camiseta de Colo Colo. El delantero ha sido la gran figura y goleador del "Cacique", donde meses atrás hacía noticia por su mal estado físico y su indisciplina.

Pero todo eso ya quedó atrás. El "9" del "Eterno Campeón" enderezó su camino, y detalló quien fue uno de los artífices de ese cambio. Se trata del ex presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien en su momento le pegó un "tirón de oreja" para que no tirara a la basura su oportunidad en el fútbol.

"Me bancó un montón el 'presi' y me dijo: 'Haz esto y esto otro, no te quiero ver más cerca tus amigotes'. Y así fue. Fue algo de lo que tenía que darme cuenta", detalló el goleador albo en diálogo con Las Últimas Noticias.

Y fue el mismo Mosa quien confirmó dicha conversación con Morales al mismo medio. "Hablamos de manera muy franca. Le exigí compromisos que ha cumplido de manera muy responsable y madura hasta hoy".

"Estoy muy contento por su desempeño, es una persona noble que le ha ganado la vida. Le tengo un tremendo cariño y él sabe que siempre puede contar conmigo", agregó el ex timonel albo.

Otro punto de inflexión fue la baja de peso que experimentó Morales. El ariete tenía claro que tenía unos kilos de más que no lo dejaban mostrar toda su calidad, y por eso trabaja duramente para eliminarlos.

"Tuve que cerrar la boca, jajá. Empecé una dieta y entreno en doble jornada. Aparte del trabajo físico que hago en el club, sumo una rutina dos o tres veces con Franco Barraza, un profe particular que me acompaña por las tardes. Seguí la dieta como debía ser y bajé rapidísimo como 8 kilos en tres o cuatro meses", complementó.

Así, Morales ya se enfoca para su próximo desafío con respecto a lo futbolístico: los cuartos de final de la Copa Chile ante Palestino. El partido de ida se jugará este jueves a las 15:00 horas en La Cisterna, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Monumental el domingo a las 20:30.