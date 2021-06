El gran sueño de la "joya" de Colo-Colo que fue figura ante la UC

El gran sueño del delantero de 18 años es volver al equipo que lo formó, Oroz se encuentra a préstamo en Iquique desde Colo Colo, los nortinos igualaron 4-4, lo que obligó a definir por penales, con victoria por 9-8 del local en San Carlos de Apoquindo.

Alexander Oroz fue la gran fugura de los celestes pese a la eliminación de Iquique en la Copa Chile. Con 18 años, mustra su talento el Ascenso: "Es una categoría más dura", sijo al medio AS Chile.

Sobre su estadía en el norte de Chile, dijo que: "Sí, la verdad es que yo acá me siento muy bien. Me dan toda la confianza del mundo para que me pueda desarrollar y desenvolverme de la mejor manera, así que estoy con mucha confianza".

Alexander Oroz luche y vuelva a su casa 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/PTc1I6BspG — Hanti (@Hanti09) June 27, 2021

"O sea, nos costó al principio, pero ya le tomamos la mano al torneo. Vamos a ir por el ascenso. La verdad que es una categoría más dura. Te presionan como loco, así que hay que ser rápido y también tomar decisiones rápidas. Me he adaptado bastante bien y espero seguir haciéndolo de la mejor manera".

Sobre la idea de volver a Macul, dijo que: Sí, claramente ese es el sueño que tengo de volver y poder debutar en el equipo en que estuve toda mi vida. Mientras tanto, estoy haciéndolo lo mejor posible acá para crecer como jugador y llegar más maduro allá".

"Es que hay buena onda con mis compañeros. Siempre creo lo mismo, que mi categoría, la 2002 de Colo Colo, es la mejor. Y mis compañeros siempre han estado cerca, somos muy apegados y la verdad es que tenemos una bonita amistad. Estamos siempre en contacto, vemos los partidos del otro. Nos tiramos tallas, así que hay una muy buena relación".

Sobre sus primros profes esgrimió que: "La verdad es que los profes me hablan siempre. El profe Edu (Eduardo) Rubio, el profe Lucho (Luis) Mena. Me felicitan y me dicen que siga así. El profe Hernán López también me felicita, así que al final igual están pendientes".

"Claro, esa es mi intención. Quiero volver como un jugador más maduro y poder quedarme en el plantel, porque Colo Colo es el equipo de mis amores".