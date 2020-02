El gran sueño que anhela Cristian Garin en el ATP 500 de Río

La raqueta nacional analizó su gran presente en el circuito ATP y reveló el gran deseo que tiene para una posible final en la arcilla de Río de Janeiro.

Un momento soñado está viviendo el tenista chileno Cristian Garin (25°) en el ATP 500 de Río de Janeiro, Brasil, donde se encuentra instalado en las semifinales del torneo disputado al costado del Hipódromo de Gavea.

El nacional realizó un análisis a la gira latinoamericana que ha tenido, donde destaca el título en el ATP 250 de Córdoba hace dos semanas atrás.

El ariqueño afirmó que "llevo un año muy bueno sumando más de 400 puntos, que son casi el doble que el año pasado. Estoy contento, he tenido buenos aprendizajes este año sobre todo al comienzo, en donde enfrenté a tres jugadores que son Top Ten".

La raqueta número del país agregó que "mi juego lo voy adaptando a las condiciones, claramente aquí en Río es muy difícil jugar, hace muchísimo calor. Dependes mucho del clima y de las condiciones del juego, creo que me he ido adaptando bien. Ha sido difícil, pero he ido mejorando. Hoy terminé el tercer set jugando a un buen nivel, así que estoy contento".

Sobre su decisión de no jugar en el ATP 250 de Buenos Aires, explicó que la semana pasada en Buenos Aires no me sentía para competir, fue una buena decisión no haber jugado viéndolo ahora que estoy en semifinales de Río".

Final soñada y ATP 250 de Santiago

Al ser consultado por la posibilidad de jugar una eventual final con el austríaco Dominic Thiem (4°) -pupilo de Nicolás Massú-, "Gago" señaló que "estar en una final obviamente siempre es lindo, este año ya pude jugar una y si empiezo a sumar finales es porque estoy teniendo una buena semana. Sería linda, obviamente".

Sobre el ATP de Santiago, el nortino reveló que "la verdad es que eso ni lo pienso. Esta semana tengo la cabeza aquí, estoy en semifinales de un ATP 500. Tampoco venía haciéndolo muy bien en este tipo de torneos, ahora logré entrar a semifinales".

"Esto es gracias a la decisión de no jugaren Buenos Aires, porque no me sentía bien y la decisión era parar para estar bien acá. Ahora que sigo en carrera no pienso en el ATP de Santiago. Obviamente estoy contento de que haya un torneo en casa, pero de momento estoy jugando acá", cerró.