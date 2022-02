Gonzalo Jara: "Hemos estado más veces fuera de los Mundiales que adentro"

El futbolista de Coquimbo Unido Gonzalo Jara afirmó que le "cuesta pensar en dejar el fútbol" a sus 36 años y además se refirió al presente de la selección chilena, que está luchando por clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Tras sostener en diálogo con El Mercurio que el cuadro "pirata" está para pelear de la mitad de tabla para arriba, pero no el título, dijo que la Roja de todos en Clasificatorias no se encuentra en la mejor situación y que en el duelo con Argentina "se podría haber hecho algo más, para sumar".

"Se le exige mucho a una selección cuando a Argentina se le ha ganado solo una vez en Clasificatorias. Nosotros mismos, cuando ganamos las copas, fueron empates y definimos a penales, es complicado", apuntó.

En esa línea manifestó que "creo mucho en esta selección, porque no ha sido fácil para ellos, con un proceso con muchos cambios. Pero si no clasificamos, no sería una catástrofe".

"Nuestra historia futbolística muestra que hemos estado más veces fuera de los Mundiales que adentro, la gente se olvida de eso", siguió.

"Tuvimos una generación que fue brillante, pero también nos quedamos fuera de Rusia con la selección que había ganado dos títulos. Entonces, no hay que criticar tan duro a los jugadores que están ahora", completó.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo