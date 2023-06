El Fortaleza de Juan Martín Lucero "le toca la oreja" a Colo Colo

Juan Martín Lucero está en Chile para disputar el duelo por Copa Sudamericana entre Palestino y Fortaleza, el conjunto brasileño publicó un video protagonizado por el "Gato".

El ex delantero de los albos fue destacado por las redes sociales del club brasilero entrenando en el Centro Deportivo Azul.

Palestino recibe a Fortaleza este martes 27 de junio a partir de las 18:00 horas de Chile en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Lucero y su salida de Colo Colo

El delantero trasandino se ganó el odio del pueblo colocolino: “Al tomar la decisión, sentí un poco de dolor por la gente, pero también estaba tranquilo porque siempre me brindé al cien por ciento en la cancha. Habíamos salido campeones después de mucho tiempo y en realidad, es normal que un jugador cambie de club. Te repito que entiendo el dolor de la gente, pero prefiero que me insulten por mi salida y no por el rendimiento”, asegura Lucero en entrevista con el medio En Cancha.

Lucero explicó su determinación que dejó furioso a los hinchas albos: “Colo Colo me envía el mail en el que me dicen que me van a comprar el pase dos días antes de que venza el plazo. En lo legal, ellos estaban en todo su derecho de hacerlo hasta una hora antes. Y se dio esa situación porque un conocido mío que está en el club le dijo a Morón que estaba por vencer el plazo y ahí ejecutaron la opción, pero nunca pagaron por mi pase. Yo lo único que hice fue ejecutar una cláusula que estaba en mi contrato. Por eso no tengo enojo ni rencor con nadie del club”.

Juan Martín Lucero se vio feliz en el CDA.