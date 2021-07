El exorbitante sueldo que recibirá Sergio Ramos en el PSG

El exorbitante salario abre el debate de los precios que se pagan en el mercado europeo.

El futbolista español se fue del cuadro merengue, el ex capitán pedía dos años más de contrato, mientras que el club solo le ofrecía uno y además le rebajaba el sueldo en un 10%.

Pero ya está claro que Sergio Ramos seguirá jugando al fútbol profesional, e incluso ya se filtró cuánto ganará en su nuevo equipo, se trata del poderoso PSG francés.

De acuerdo a lo informado por el diario deportivo hispano Sport, el exseleccionado de la "Roja" cobrará 21 millones de euros por dos temporadas en el club galo.

Eso equivale a 18 mil 310 millones de pesos chilenos.

Así fue la despedida de Ramos del Madrid:

"Han pasado muchas cosas, circunstancias que suceden en la vida. Me gustaría aclarar que nunca me he querido ir del Real Madrid. Ese siempre ha sido mi propósito",explicó.

"A raíz de la Liga del confinamiento, el club me ofreció ampliar y se fue dejando al margen, estos últimos meses el club me hace una oferta de un año con la bajada de salario. El dinero nunca fue un problema, el presidente ya sabía que lo mío no era un tema económico, sino de años. Quería dos años, tranquilidad para mi familia, creo que me lo he ganado. El tema económico nunca ha sido un problema. En las últimas charlas acepto la oferta de bajada de salario y hace una semanase me dice que ya no hay oferta, que tiene fecha de caducidad y yo no me había enterado. Nunca se me dijo que caducaba, me sorprendió". esgrimió.



