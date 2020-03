El exigente desafío que se propuso Cristian Garin

El tenista nacional Cristian Garin (18°) analizó el gran momento que vive en su carrera profesional, confesando la gran meta que tiene de aquí a finales de temporada.

La baja de Cristian Garin en la Copa Davis ha sido tema de lamentaciones durante toda la semana en nuestro país. El chileno -que atraviesa el mejor momento de su carrera-, lamentó no poder acompañar al equipo a Suecia por una lesión a su espalda.

"Es raro no estar. Me hubiese encantado estar allá. La Copa Davis es muy especial, pero vienen cosas súper importantes y tengo que ser consciente que tuve semanas duras", declaró el "Tanque"

"No es grave mi lesión pero es molesto. Me dijeron que pruebe el lunes gimnasio. Estoy haciendo movimientos de tenis y espero jugar el sábado en Indian Wells para tener una semana más de recuperación", aclaró.

Siguiendo esa misma línea, "Gago" reveló cuál es su máximo deseo para lo que resta de temporada, que es estar entre los 10 mejores jugadores del mundo en el ránking de la ATP.

"Creo que es mi sueño el Top Ten, pero no lo pienso. Tengo que ser consciente que avancé mucho y muy rápido. No me esperaba estar número 18, pero estoy. Hay que ir paso a paso, he mejorado en arcilla y dura, pero hay que seguir mejorando. Hay que estar bien físicamente y estar listo para la semana que te toque", comentó.

El siguiente desafío del chileno es el Master 1000 Indian Wells, sobre lo cual dijo que "ahora estoy motivado con Indian Wells, el médico me dijo que esperara. Nunca jugué Indian Wells, y es una gran posibilidad. Me quedan bastantes días para llegar allá y adaptarme a las condiciones. Viéndolo de ese lado, me hace ilusión hacerlo bien".

"Siempre pensamos en los objetivos de ir partido a partido, porque sino te vas quedando atrás. Esta semana no pude jugar pero hice físico, pero vamos a ir viendo. Viajo el domingo y el lunes estaré entrenando, espero que las sensaciones sean buenas. Espero hacer todo lo posible para estar al cien", cerró.