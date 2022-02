Debut de Mauricio Pinilla en la animación generó ola de reacciones

El ex futbolista estuvo presente junto a Karen Doggenwiler en la conducción del espacio, en el cual se presentó Noche de Brujas y Dino Gordillo, y que se realizó en el Patio de las Comunicaciones del “canal de todos”.

“La verdad es un placer poder acompañarlos en esta fiesta de Chile, estoy muy contento y emocionado”, reveló sobre el escenario el ex futbolista.

Incluso, “Pinigol” no se achicó ante nada y en un minuto se animó a cantar: le hizo un tributo a El Rock del Mundial.

En redes sociales, de inmediato, los comentarios no se hicieron esperar. De hecho, no fueron pocos que aplaudieron el desempeño del ex delantero.

Por lo mismo, no fueron pocos los elogios que se repitieron en Twitter, donde el también comentarista deportivo se convirtió en trending topic.

“Qué gran descubrimiento”, “el nuevo Don Francisco” y “hace buena pareja con Karen” fueron algunas de los mensajes que se pudieron leer.

Qué gran descubrimiento fue Mauricio Pinilla como animador. Lo felicito. — Mauricio Morán Escudero (@_mauriciomoran) February 4, 2022

#LaFiestaDeChileTVN Buena dupla la de karen con pinilla Me Gustó bastante.. ☝️🙂👏 pic.twitter.com/2TdXwaXhKD — RODRIGUITO🙂 (@ROdriguitochile) February 4, 2022

Pinilla animador quien diría #LaFiestaDeChileTvn — Green 🦉Earth (@_DavidBuenviaje) February 4, 2022

#Pinilla simpático, habla bien, sin las muletillas de la tv, ha sido un acierto como comentarista de fútbol, y ahora animador.

Cuando la gente lo hace bien hay q decirlo. — Marcelo Bachmann (@CheloBachmann) February 4, 2022

