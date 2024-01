El esperanzador mensaje de Gustavo Álvarez para Universidad de Chile

Gustavo Álvarez asumió como nuevo director técnico de Universidad de Chile tras la salida de Mauricio Pellegrino. El estratega que viene de ser campeón con Huachipato tiene la misión de mejorar la mala campaña realizada la temporada anterior donde los azules terminaron en el noveno lugar del Campeonato Nacional, quedando así fuera de toda copa internacional.

Una de las primeras medidas de Gustavo Álvarez fue adelantar el regreso a los trabajos por parte de los jugadores del romántico viajero, para así conocer al equipo de trabajo y comenzar a plasmar su idea en la plantilla de Universidad de Chile, quienes además se han mantenido bastante activos en el mercado de fichajes.

Los azules no sólo lograron cerrar al entrenador, sino que también consiguieron los fichajes de Marcelo Díaz, Maximiliano Guerrero, Fabián Hormazábal, Gabriel Castellón y Franco Calderón. Donde además el romántico viajero no planea detenerse ahí y espera seguir consiguiendo nuevos nombres en el mercado de fichajes.

Durante su presentación oficial, Gustavo Álvarez entregó un fuerte y alentador mensaje. "A los jugadores les digo que no vengo a sacarles el máximo rendimiento. Soy más ambicioso. Vengo a provocar que superen su propio límite, que hagan cosas que no hicieron nunca. Hasta cosas que no creen que son capaces. En todos mis equipos me he manejado así".

Además, el nuevo entrenador de Universidad de Chile añadió que, "estoy convencido de que puedo hacer que la U juegue muy bien, que tenga un estilo protagonista y que someta a los rivales, lo que te acerca a los buenos resultados. Acá no hay tiempo para ir despacio, desde el primer día tenemos que hacer esto para llevarlo al primer amistoso y después a los 30 partidos que vengan. Puedo garantizar que la U jugará con el corazón".